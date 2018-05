- Quem é a Sandra?

O Tonho piscou. Olhou em volta como se tivesse acordado numa ilha exótica, sem reconhecer nada. Depois fixou-se no rosto da mulher como se ela fosse da fauna da ilha. E disse:

- Ahn?

- Quem é a Sandra?

- Quem?

- A Sandra. Você estava sonhando e disse o nome dela. Sandra, Sandra... Assim. Nesse tom. Quem é ela?

- E eu sei?

- O sonho era seu. Você não se lembra de quem estava no seu sonho?

- Eu nem me lembro do sonho!

***

Cecilinha não se convenceu. Decidiu ficar acordada toda a noite enquanto o Tonho dormia, para flagrar outro "Sandra, Sandra..." e aí sim, acordar o Tonho a tapa para saber quem era. Dormiria de dia, quando o Tonho estivesse no trabalho. À noite, manteria sua vigília. E claro que o Tonho também passou a dormir mal, com o risco de sonhar, dizer o nome "Sandra" e ser atacado pela mulher. Ninguém pode controlar os próprios sonhos. Ninguém escolhe o que vai dizer enquanto dorme.

***

De um ponto de vista puramente legal, ou mesmo ético, Tonho tinha toda a razão para se queixar da mulher. Aquilo não era justo. Um homem inconsciente é um homem indefeso. Um homem dormindo não pode ser responsabilizado pelos seus atos, e muito menos pelo que diz, durante um sonho. Nada do que ele fala dormindo pode ser usado contra ele, pois ele estaria se autoincriminando sem, literalmente, saber o que diz.

***

Nenhum destes argumentos comoveu a Cecilinha.

- Não me enrola. Quem é a Sandra?

- Eu não conheço nenhuma Sandra!

- Quem é a mulher dos seus sonhos?

- Eu não sei!

***

E a verdade é que o Tonho não sabia mesmo. Não conhecia nenhuma Sandra. Se sonhava com uma Sandra, esquecia o sonho. A Sandra podia muito bem acabar com o seu casamento sem nunca ter existido, sem aparecer nem em sonho. Sem nunca ter a cabeça dele entre seus seios para ele dizer "Sandra, Sandra..." daquele jeito, naquele tom. Não adiantou ele inventar que Sandra era o nome de uma tia querida, morta havia anos. Segundo a Cecilinha, ninguém diria "Sandra, Sandra..." daquele jeito para uma tia. Não adiantou ele uma noite fingir que dormia e dizer "Cecilinha, Cecilinha..." no mesmo tom. Só serviu para ela chamá-lo de farsante e piorar o clima entre os dois.

***

E como era impossível continuar com aquele "Sandra, Sandra..." assombrando seu casamento - e como os dois andavam irritadiços com a falta de sono - resolveram se divorciar.