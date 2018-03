SANDRA CINTO FAZ MOSTRA EM SEATTLE A artista paulista Sandra Cinto inaugura hoje no Olympic Sculpture Park Pavilion do Museu de Arte de Seattle, nos EUA, a instalação Encontro das Águas. É a primeira vez que a instituição promove exposição de um criador brasileiro. O parque de esculturas do museu abriga obras permanentes de artistas como Louise Bourgeous, Alexander Calder e Richard Serra. Encontro das Águas, que ficará em cartaz até maio de 2013, é um desdobramento da mostra que Sandra Cinto exibiu, em 2010, no Instituto Tomie Ohtake. Sua obra tem como destaque um desenho em escala monumental que representa ondas do mar em tempestade.