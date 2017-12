Sandra Bullock faz mulher atormentada em Premonições

Sandra Bullock protagoniza o suspense sobrenatural Premonições, que estréia no país nesta sexta-feira, 1, como uma mulher que pensava ter uma vida perfeita, mas que é destruída quando recebe a notícia que seu marido morreu num acidente de carro. Sandra faz Linda Hanson. Ela se prepara para dar a notícia às duas filhas pequenas, que estão na escola. Buscando conforto, liga para a mãe e para a melhor amiga e depois acaba adormecendo. Quando acorda, no dia seguinte, tem a surpresa de achar o marido Jim (Julian McMahon, da série Nip/Tuck) tomando café e vendo televisão. Ela fica com a sensação de que aquilo tudo era apenas um sonho. Porém, num "outro dia" acorda e descobre que o marido está realmente morto, ao encontrar diversas pessoas em sua casa lhe dando condolências. Linda percebe que o tempo está lhe pregando uma peça: a semana da morte do marido passa com os dias fora de ordem. Se, por um lado, ela pode estar enlouquecendo, por outro, existe a possibilidade de salvar a vida de Jim. Suspense e melodrama Isso se ela realmente quiser, pois o casamento dos Hanson não era tão perfeito quanto parecia. Ele pode ter um caso extraconjugal com uma colega de trabalho e também estar querendo dar um golpe no seu seguro. Essa confusão com o tempo só piora a vida de Linda, que acaba procurando ajuda médica e também espiritual. O padre que consulta a acusa de falta de fé. Essas opções fazem com que o filme, dirigido pelo alemão de origem turca Mennan Yapo, transite entre o suspense e o melodrama, com Linda tendo sérias dúvidas sobre sua sanidade e seu casamento. Sandra Bullock tenta dar credibilidade a uma mulher comum, com um problema incomum. Ela já provou que pode ser boa atriz, como em A Casa do Lago e Confidencial, mas aqui o roteiro repleto de pontas soltas não a ajuda muito a desenvolver uma personagem com credibilidade.