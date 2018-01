Sandra Bullock e Justin Timberlake dominam o People's Choice Awards

A atriz Sandra Bullock dominou a 40ª edição do People's Choice Awards, com quatro troféus, consolidando-se como favorita nos prêmios com votação do público, enquanto o cantor Justin Timberlake dominou as categorias musicais, com três prêmios.

Bullock, de 49 anos, venceu nas categorias melhor atriz de cinema, atriz dramática e atriz cômica por seus papéis no drama espacial Gravidade e na comédia de amigas As Bem-Armadas. Também dividiu com George Clooney o troféu de melhor par cinematográfico, por Gravidade, filme que também ganhou como melhor drama.

"Um ator não pode fazer o que faz sem centenas de pessoas incríveis trabalhando para ele e com ele. Aprendi muito neste ano. Pude trabalhar com Melissa McCarthy em As Bem-Armadas... E em Gravidade as pessoas mais legais do mundo me amarravam e me largavam lá, e ainda assim foi incrível para mim", disse a premiada atriz.

Timberlake, de 32 anos, que voltou à cena musical em 2013 ao lançar um álbum em duas partes, The 20/20 Experience, após um hiato de mais de dois anos para se dedicar à carreira de ator, ganhou três prêmios: melhor álbum, melhor artista masculino e melhor artista de R&B.

Ele agradeceu aos pais ("Por continuarem instilando em mim que nenhum sonho é grande demais") e à sua equipe ("Que aguenta minhas neuroses ridículas o tempo todo").

Timberlake também havia sido indicado na categoria de melhor artista pop, mas perdeu para Britney Spears, que recebeu o People's Choice pela primeira vez em 15 anos de carreira.

Robert Downey Jr. (Homem de Ferro 3) foi eleito melhor ator de filme de ação, e Adam Sandler (Gente Grande 2) ganhou como melhor ator cômico, pelo quarto ano consecutivo.

Ao contrário de outros prêmios do entretenimento, definidos por votações entre críticos ou profissionais da área, o People's Choice é resultado de uma votação de fãs via Internet, abrangendo 58 categorias de cinema, música e televisão.

Neste ano, mais de 700 milhões de votos foram computados, segundo os organizadores.