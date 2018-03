Sandra Bullock e Jeff Bridges celebram primeiro Oscar

Ganhador do Globo de Ouro e do prêmio do Sindicato dos Atores da América, Jeff Bridges levou também o Oscar de melhor ator, na madrugada desta segunda-feira, por sua atuação em "Coração Louco". Esta foi a quinta indicação de Bridges, de 60 anos, e o primeiro Oscar dele.

Em "Coração Louco", escrito e dirigido pelo estreante Scott Cooper, a partir do livro de Thomas Cobb, o ator interpreta Bad Blake, um cantor country de 57 anos, em queda livre na carreira e na vida. Ele já foi famoso e rico, mas agora sustenta-se com apresentações em bares e boliches decadentes nos quatro cantos do país.