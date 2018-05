Sandálias Ipanema revelam as novas musas do Rio de Janeiro na SPFW

Cinco especialista em moda e comportamento receberam essa missão. O grupo composto por Lenny Niemeyer (estilista), Renata Abranches (editora do siteRioetc), José Camarano (stylist e fundador do Gema TV), Candé Salles (diretor) e Robert Forrest (consultor de moda inglês) – as encontraram e revelaram, numa videoinstalação na Bienal, as musas contemporâneas do bairro.

A instalação com fotos e short movies mostra o cotidiano do bairro sob diferentes pontos de vista, assim como o lifestyle das eleitas: as atrizes Flavia Zanelli (José Camarano) e ThaísBotelho (Candé Salles), a estudante Marcela Witt (Lenny Niemeyer), a DJ Mary Zander (Renata Abranchs) e a fashion designer Carol Barreto (Robert Forrest). As imagens serãoexibidas num videowall composto por 10 telas de LCD de 42 polegadas.

Bistrô

Comandado pelo chef Pablo Vidal, o famoso bistrô carioca será reproduzido no Espaço Ipanema. Isabela Piereck assina cada detalhe: desde a cozinha até a decoração e a trilha sonora.

Sandálias Ipanema

A Ipanema, co-patrocinadora do evento, terá promotoras espalhadas pelos corredores do evento marcando as mãos de fashionistas com carimbos. Os escolhidos ganharão um par da Ipanema La Estampa – edição limitada. O modelo é inspirado no estilo das atuais e eternas ‘garotas de Ipanema’. O gift vem dentro de uma bolsa exclusiva que traz a estampa do produto, com uma fita e um tag com instruçõesde como amarrá-la, mostrando as várias possibilidades de customizar a sandália.