Samuel L. Jackson nega fama de ser 'Mr.Cool'

A carreira de Samuel L. Jackson já dura mais de três décadas, um dos nomes que gera as maiores bilheterias de Hollywood. Mas o ator, apelidado de "Mr. Cool", ainda teme a possibilidade de não encontrar mais papéis. "Tenho medo de que o telefone pare de tocar com convites de trabalho. Como todos os atores, toda vez que termino um projeto eu tenho o receio de que nunca mais volte a trabalhar", contou Jackson, cujo novo filme, Resurrecting the Champ, estréia nos cinemas americanos na sexta-feira, 31. "Ainda tenho paixão por atuar. Se deixar de atuar nos cinemas, talvez eu possa fazer peças", disse ele. Conhecido sobretudo por seu papel de pistoleiro de aluguel em Pulp Fiction - Tempo de Violência, quando foi indicado ao Oscar, Jackson se converte em um ex-boxeador sem teto que vive uma mentira em Resurrecting the Champ, filme em que contracena com Josh Hartnett. O ator, que completa 59 anos em dezembro, atuou como protagonista ou coadjuvante em 47 filmes. Ele falou à Reuters sobre sua carreira e o fato de não ser assim tão "cool" . O que você procura num papel? Em primeiro lugar a história, sempre. Acho que somos contadores de histórias. Eu nunca faria um filme que eu mesmo não gastaria dinheiro para assistir. Sou membro do público. Quem ou o que influenciou sua carreira? É difícil dizer, porque minhas motivações são tão pessoais. Sou filho único, então tenho todas essas metas que estabeleci para mim mesmo e não penso em muitas outras pessoas. Admiro o trabalho de Morgan Freeman. Morgan é um daqueles atores que eu poderia ir assistir trabalhando e esquecer que o estou assistindo. Eu sempre quis que as pessoas pudessem fazer isso comigo. Neste momento de sua carreira, por qual filme você mais gostaria de ser lembrado? Uau, essa é uma pergunta difícil. Por mais que não queira dizê-lo, acho que sou obrigado a dizer que é Pulp Fiction. Por que esse filme me permitiu ser tantas coisas diferentes na pele de um personagem só. O que você acha do fato de ser apelidado de "Mr. Cool?" Dou muita risada disso, porque minha vida é tão normal que é até ridícula. Não faço nada "cool", não vou a clubes, não frequento festas. Eu leio, jogo golfe, assisto televisão, assisto filmes e vou trabalhar. É mais ou menos isso. Fiz alguns personagens que têm qualidades que as pessoas identificam como sendo minhas, e acho que há um grau de confiança e calma que eu transmito que talvez leve as pessoas a achar que sou "cool". Existe alguma chance de "Serpentes a Bordo" (o filme de 2006 que gerou hype inusitado na Internet) ter uma sequência? O filme não rendeu o suficiente. Todas essas pessoas que escreveram em seus blogs e criaram o hype - parece que elas não saem de casa. Elas só ficam em casa e escrevem em seus blogs.