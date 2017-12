Sambódromo e Interlagos não serão mais usados na Virada Cultural

O secretário de Cultura do prefeito João Doria, André Sturm, disse ao Estado que a próxima Virada Cultural, que ocorre tradicionalmente no mês de maio, não terá mais dois palcos que marcaram uma mudança radical na última edição: o Sambódromo do Anhembi e as dependências do Autódromo de Interlagos. Sturm avalia como um erro estratégico esses dois lugares, que tiveram público bem abaixo do esperado. “Esses espaços estarão fora da próxima Virada.”

No mais, o secretário fala que o evento deve seguir no mesmo projeto de descentralização de programação de 2017, que ele avalia como acertado. “As críticas que sofremos foram pré-Virada e fomos prejudicados por uma chuva forte no dia.” A ideia do uso maior dos aparelhos culturais, segundo Sturm, vingou. “As pessoas passaram a frequentar mais esses espaços depois da Virada, o que era nossa intenção.” As inscrições para os artistas que querem se apresentar em 2018 já foram encerradas, os curadores estão definidos e uma primeira triagem será feita em janeiro. O secretário não sabe informar ainda se haverá algum novo palco no centro.