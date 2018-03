Sambista recebe músicos cubanos O projeto Conexão Latina junta, em apresentação hoje à noite, a sambista brasileira Fabiana Cozza e os pianistas cubanos Yaniel Matos e Pepe Cisneros. O repertório valoriza as raízes musicais comuns a Brasil e Cuba, e alterna composições em português e espanhol. Os músicos cubanos também interpretam músicas próprias, que mesclam influências de jazz a sonoridades tipicamente latinas, como salsa e MPB. O show começa às 21h, no auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, que fica na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Na bilheteria, os ingressos custam R$ 15.