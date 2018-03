Sambista Diogo Nogueira lança segundo CD

O outro é "Malandro É Malandro, Mané É Mané", de Neguinho da Beija-Flor, que ficou conhecida na voz de Bezerra da Silva e está na trilha de "Caminho das Índias" - é o tema de César, personagem de Antonio Calloni. A regravação foi pedida pela novelista Glória Perez. O CD tem também sambas para se dançar juntinho, como "Vai Saber" (André Renato/Ronaldo Barcellos), "Amor Imperfeito" (Leandro Fragonesi/Ciraninho) e "Luz Para Brilhar Meu Caminho" (Jorge David/Arlindo Cruz/José Franco Lattari).

Recém-chegado de shows nos Estados Unidos, Diogo - que apresenta a fina estampa no programa "Samba na Gamboa", da TV Brasil -, lança o CD em turnê pelo País, que começa no dia 4 no Canecão, no Rio. Depois ele passa por Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e Juiz de Fora. Nos dias 24 e 25, canta no Citibank Hall, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.