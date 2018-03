Samba de Rainha abre hoje projeto no Sesc Pompeia

Grupos como Mombojó, Dona Zica (de Andréia Dias, Iara Rennó e Anelis Assumpção), Cidadão Instigado, Ludov, Cordão do Boitatá e Quinteto em Branco e Preto também já passaram pelo projeto, além dos compositores Junio Barreto, Lucas Santtana e Chico Pinheiro, os produtores Marcelinho da Lua e Ramiro Musotto, os instrumentistas Marcus Tardelli, Chico Saraiva e Marcelo Jeneci e os rappers De Leve e Renegado.

Aamanhã, o Prata da Casa traz a cantora Andréia Dias, que mostra as canções do CD autoralVol.1, de 2008, dividindo a noite com outro talento promissor, o ousado Léo Cavalcanti. Na sexta é a vez de Cláudia Dorei e Karina Buhr. No sábado, o Turbo Trio (formado por BNegão, Tejo Damasceno e Alexandre Basa) abala a pista com a inteligente mistura de hip-hop, eletrônica e funk carioca do álbum Baile Bass. O trio divide a noite com o projeto paulistano Oké Arô, que também se expressa pela eletrônica, mesclando ritmos ancestrais africanos, samba, jongo e hip-hop. Encerrando a mostra, no domingo, o grupo paraense Coletivo Rádio Cipó, que também faz uma rica fusão de ritmos, incluindo carimbó, rock, reggae e samba. A última atração é a banda de rock paulistana Julia Car. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

15.ª Mostra Prata da Casa. Choperia do Sesc Pompeia (800 lug.). Rua Clélia, 93, em São Paulo. Tel. (011) 3871-7700. De hoje a sábado, 21 h; dom., 18 h. Grátis. Até 22/3.