Sam Rivers, seu mentor, tocou com Dizzy e B.B. O grande mentor do jazz de Dave Holland foi o saxofonista Sam Rivers, que morreu no ano passado. Sam era tido como o único artista na história da música americana a ter tocado com os mais proeminentes artistas do blues, swing, bebop, avant-garde, clássico e contemporâneo. Esteve ao lado de Billie Holiday, Charlie Parker, B.B. King, Hendrix, Miles Davis, Dizzy Gillespie e muitos outros. Nasceu Samuel Carthorne Rivers (25/9/1923, Oklahoma) e seu avô, Marshal Taylor, pastor e músico, escreveu importante livro sobre música, A Collection of Revival Hymns & Plantation Melodies, mapeando os cânticos de trabalho e fé dos escravos americanos. "Uma vez, Rivers me disse: 'Não deixe nada de fora, use tudo'. Isso se tornou um mantra para mim ao longo dos anos, enquanto tento construir um veículo que me leve a utilizar o espectro total, incluindo a tradição e tocar improvisando livremente."