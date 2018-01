Salve Jorge 'salta' um mês no capítulo 101 Não é bem uma virada de jogo, como aconteceu no capítulo 100 de Avenida Brasil, mas Salve Jorge também terá seu marco de 100º episódio - ou 101º, para ser mais precisa, no ar dia 15 (sexta-feira), quando o enredo saltará um mês. Wanda/Totia Meirelles descobre a gravidez de Morena/Nanda Costa. Lívia/Cláudia Raia pede que nada façam com ela e manda vender o bebê, caso vingue. Helô/Giovanna Antonelli se forma na Polícia Federal. Theo/Rodrigo Lombardi sofre suspeita de doping. Ainda longe de alcançar os méritos de Fina Estampa e Avenida Brasil no Ibope, Salve Jorge alcançou 35 pontos de média em São Paulo de 28/01 a 02/02. Foi seu melhor saldo semanal na região desde a estreia.