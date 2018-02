'Salve Jorge' perde embalo em São Paulo

40 mil quilômetros rodados por 6 países para 4 episódios compõem a série Vivendo Positivamente, que estreia amanhã no Nat Geo, com a brasileira Kátia Lund entre os créditos de direção.

"Grã-fino e pé-rapado são duas palavras que só existem em novela (em geral usadas na mesma frase)" Do ator Gregório Duvivier, no Twitter.

Adendo sobre Salve Jorge: é atribuído à novela o aumento do número de buscas por passagens aéreas para Istambul, na Turquia, que cresceu 51,8% em outubro, em relação a setembro, segundo levantamento do buscador de viagens Mundi.

E entre as cidades brasileiras que mais procuraram por Istambul, está justamente São Paulo, com mais de 50% das buscas, seguida por Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Programa que leva o nome do apresentador tem lá seu ônus. Fátima Bernardes não terá substituto para as curtas férias que conseguiu arrancar da Globo neste fim de ano. Vai gravar algumas edições antes de embarcar para pausa com marido e filhos.

O canal Off vai testar novas séries pela web, no site offjam.com.br, que servirá como laboratório para a TV. É ali que estreiam, na segunda semana de novembro, três títulos: Séries Fecham, Vivência Europa e Meninas da Ilha.

A Band News se deu bem com as exigências da nova lei da TV paga. O canal passa a ser o segundo de notícias no line up de todos os pacotes oferecidos pela operadora, que também anuncia a chegada do Curta! O Canal Independente, mais nova sintonia nacional.

Drica Moraes tem divertido não só os espectadores de Guerra dos Sexos com seu sotaque da Mooca. No estúdio, a atriz adora brincar de treinar o acento de cada palavra no tom de Nieta.

Zico e Emerson Fittipaldi estão entre os entrevistados já gravados por Cláudio Manoel para o estoque de edições prontas do quadro O que Vi da Vida, do Fantástico.

Para brindar aos 70 anos de Paulinho da Viola, a serem completados no dia 12, o canal Viva reprisa à 0h do dia 11, ou meia-noite do dia 10, o Som Brasil em seu tributo gravado em 2009.