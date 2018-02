'Salve Jorge' é o pior ibope da história, às 21h

Em tempo: A Vida da Gente vai fazendo boa carreira de audiência no Uruguai e no Equador, enquanto Cheias de Charme, atualmente no ar pela SIC, alcança ecos em Portugal.

Estranhos no ninho, Deco e Lucas, apresentadores do MTV Sports, foram a primeira equipe latina a acompanhar a Gumball 3.000, corrida de carros para ricos entediados em possantes. A largada foi em Copenhague.

Mais: na missão europeia, a dupla participará de festas com os pilotos Kimi Raikkonen, Tony Hawk e o ator David Hasselhoff, o fortão da série Baywatch. O MTV Sports está previsto parar ao ir ar em julho.

Antonio Tabet e Júlia Rabello, a dupla do famoso vídeo Sobre a Mesa, um dos hits do Porta dos Fundos no YouTube, estará na série Se eu Fosse Você, derivada do filme, em produção para a Fox.

Se Eu Fosse Você, a série, terá 13 episódios e será protagonizada por Heitor Martinez e Paloma Duarte. Bianca Rinaldi e Jarbas Homem de Mello - mais conhecido como namorado de Cláudia Raia - também estão no elenco. No ar em setembro.

Com a bênção do Rei, o canal Viva ficou em primeiro lugar no ranking de audiência da TV paga no dia 3 de maio, durante a exibição do filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura (1968).

A Nat Geo comemora a boa audiência de Anos 80, A Década que Nos Criou. Exibido no dia 7, às 22h15, o programa alcançou 0,44 ponto e foi o quarto título mais assistido no horário na TV paga, entre o público de 25 a 54 anos.

Damaris/Marisa Orth não suportará ver Brunetty/Ellen Roche se apresentando no Kim Park e dará barraco com a mulher mangaba, para o deleite de Sueli Pedrosa/Tuna Dwek, que se encarrega do universo das celebridades. É hoje, no Sangue Bom da Globo.

A novela Salve Jorge está prestes a bater o recorde de pior audiência do horário. Até 11 de maio, a produção somava 34 pontos de média na Grande São Paulo, saldo que não será substancialmente alterado até sexta-feira, quando encerra carreira. O ibope mais baixo do horário pertencia a Passione (2010/2011), que teve saldo de 35,3 pontos - cada ponto equivale a 62 mil domicílios com TV na região. A antecessora, Avenida Brasil, teve 38,8 pontos de média e Fina Estampa, 39,2. No share - porcentual que considera só o universo de televisores ligados - a queda é ainda maior. Salve Jorge tem 52% de share, ante 62,5% de Avenida Brasil.

Mundo Caras