Salvação para mundo em perigo

Lá vamos nós de novo, pensou Chris Evans. Ele já tinha usado uma roupa de super-herói antes, um collant salpicado de pontos e câmeras para fazer seu corpo parecer envolvido em chamas para Quarteto Fantástico e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado.

Agora ele estava usando a roupa do vovô, e comparado com seu uniforme anterior, este era pesado como chumbo. A roupa do Capitão América não contribui muito em matéria de respirabilidade ou visão periférica. E alguns de seus escudos eram de ferro fundido, pesando mais de sete quilos, mas quando andou pela primeira vez com o traje no set de Capitão América, que foi lançado sexta nos EUA, Evans notou que muitos integrantes da equipe admiraram a roupa.

"Sempre soube que os quadrinhos têm muitos anos de história literária", informou Evans, de 30 anos. "Mas quando você vê como as pessoas reagem diante do traje, percebe que parte disso é realmente icônico."

Este era para ser o verão americano do super-herói, com quatro forças de combate ao crime - Thor, X-Men, Lanterna Verde e Capitão América - preparadas para iniciar uma nova era no universo dos filmes baseados em histórias em quadrinhos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E apesar de Thor ter arrecadado respeitáveis US$ 180 milhões, os paladinos tropeçaram depois disso. Nenhum dos filmes arrecadou menos de US$ 100 milhões, mas nenhum cobriu seus custos de produção, tampouco. X-Men - Primeira Classe, com um orçamento de US$ 160 milhões, faturou US$ 144 milhões. Lanterna Verde, que custou US$ 200 milhões, arrecadou US$ 113 milhões.

As projeções variam para o Capitão América - que teve um filme em 1944, uma série de TV em 1966 e um reinício no cinema em 1990 - em cerca de US$ 140 milhões, embora o recente enfraquecimento das bilheterias tenha levado alguns analistas a reduzirem suas expectativas e a dizerem que a Paramount deveria se contentar com algo em torno de US$ 45 milhões.

"Os estúdios descobriram que esse é um gênero mais difícil de vender do que eles pensavam anteriormente", afirmou Jeff Bock, da empresa de monitoramento de cinemas Exhibitor Relations. "Não basta ter um herói da lista B ou C e achar que o filme vai se dar bem." Ainda assim, nosso herói da 2.ª Guerra tem algumas coisas a seu favor.

O sua é a única produção de super-herói ambientada nos anos 1940, a década de sua verdadeira criação. Os outros deste verão foram ambientados no presente ou na era Kennedy.

E nenhum filme baseado em quadrinho poderia ser mais tópico. O nacionalismo está em alta na esteira da morte de Osama bin Laden, embora o sentimento antiamericano sobre as guerras e o papel dos EUA na Líbia e no Egito tenham elevado a tensão.

"Hoje, o mundo é um lugar muito mais perigoso do que era durante a 2.ª Guerra. Todos precisamos mais do que nunca de um herói como o Capitão América. Acho que é por isso que ele está recebendo tanta atenção de novo", acrescenta um dos criadores do personagem, Joe Simon. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK