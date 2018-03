Salto-SP abre na quinta Festival de Teatro Infantil

Criado e realizado pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo em coprodução com a Associação Paulista dos Amigos da Arte e em parceria com a Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo do município de Salto, o evento reúne 60 atividades com 36 grupos artísticos e teatrais de diversas cidades do Estado. Além disso, as crianças poderão participar de atividades lúdicas coordenadas por profissionais das áreas de dança, música, teatro e circo durante os quatro dias do evento. A programação completa estará disponível no site .

"Além de levar o público da capital até Salto, nosso objetivo é atrair a população da região. São 2 milhões de pessoas em um raio de até 50 quilômetros da cidade escolhida estrategicamente, que acaba de construir seu principal teatro", explica André Sturm, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão Cultural da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. "Realizado pela segunda vez, o Festival se consolida como uma maratona de espetáculos para todas as idades, que contribui para a formação de público e proporciona o encontro de diversas linguagens artísticas", completa Sturm.