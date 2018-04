'Saltimbancos' prorroga temporada até dezembro em SP Após o encerramento do Festival de Férias de julho, a peça infantil "Os Saltimbancos", de Chico Buarque de Holanda, vai continuar em temporada no Teatro Folha, em São Paulo, até 20 de dezembro, segundo informações da assessoria do espetáculo. Dirigido por Fezu Duarte e produzido pela Conteúdo Teatral, a peça narra a saga de quatro bichos - um jumento, uma galinha, um cachorro e uma gata - que formam um grupo musical e partem para a cidade em busca do sonho de se tornarem artistas.