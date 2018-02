Salma Hayek dança ao som dos Beatles em 'Across the Universe'

A produtora americana Julie Taymor tirou para dançar a sua amiga mexicana Salma Hayek, com a música dos Beatles, em Across the Universe, filme que estréia na sexta-feira nos Estados Unidos. E a Salma que dança, como explicou Taymor à Efe, é aquela que "provoca todas as fantasias sexuais". "Honestamente, foi o oposto do que fizemos com Frida", acrescentou a diretora, ao comentar seu novo trabalho, um musical centrado na música dos quatro rapazes de Liverpool. Segundo a produtora, em Frida as duas se distanciaram da imagem de símbolo sexual de Hayek e apostaram na sua profundidade como atriz. O trabalho valeu uma primeira candidatura ao Oscar de melhor atriz. Mas Across the Universe foi o momento da diversão. Hayek criou cinco enfermeiras diferentes, depois sobrepostas numa alucinação na sala do hospital. As cinco "Salmetes" dançam e cantam ao som de Happiness is a Warm Gun, com roupas de enfermeira que ressaltam as curvas da atriz. A mexicana tem apenas um papel secundário no filme. Todos os diálogos são tirados das letras de cerca de 30 canções dos Beatles para narrar uma história dos anos 60. "Foi um trabalho com o qual nos divertimos muito", disse a produtora, conhecida por seu trabalho no teatro com espetáculos visuais como The Lion King. Na sua opinião, o filme e a música dos Beatles lembram também "a paixão pelo protesto, a raiva contra a guerra, o povo agindo para mudar o mundo". "Agora vivemos na apatia, numa era muito mais narcisista e cínica. É preciso lembrar aos jovens que eles têm o poder se quiserem parar a guerra. Naquele tempo, se você queria alguma coisa tinha que ir para a rua, e não ficar atrás de um computador, blogando", disse a diretora, de 54 anos. O filme conta com Evan Rachel Wood e Jim Sturgess nos papéis principais. Bono, Joe Cocker e Eddie Izzard também estão na tela.