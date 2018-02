Sally Field é cotada para filme de Spielberg sobre Lincoln

A atriz Sally Field, que levantou a bandeira em nome das mães nos períodos de guerra ao receber o Emmy neste mês, pode estar apenas aquecendo, segundo a revista Hollywood Repórter. A recente vencedora do prêmio de melhor atriz por seu papel na série dramática "Brothers & Sisters", que estréia no Brasil em 3 de outubro no canal a cabo Universal Channel, está cotada para viver Mary Todd Lincoln no esperado novo filme de Steven Spielberg. Lincoln será um filme sobre o ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln. A perturbada Sra. Lincoln deu ao presidente quatro filhos, sendo que apenas dois chegaram à idade adulta. Baseado no livro de Doris Kearns Goodwin "Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln", o filme deve se focar no papel do 16o presidente dos EUA na liderança do norte do país contra o sul na Guerra Civil. Liam Neeson, que já trabalhou com Spielberg em A Lista de Schindler, vai interpretar Lincoln. Reportagens anteriores ligavam Marcia Gay Harden ao papel da primeira-dama. Spielberg vai voltar suas atenções para o projeto assim que finalizar Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Além de sua recente vitória no Emmy, Field já ganhou dois Oscars por seus papéis em Um Lugar no Coração e Norma Rae.