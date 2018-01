Salão do Livro para crianças e adultos em São Paulo De hoje a 12 de outubro, A Hebraica realiza a 16ª edição do Salão do Livro. O evento também marca o cinquentenário da Biblioteca do Clube que, em parceria com a Livraria Cultura, vai promover lançamentos de livros, shows e contação de histórias para crianças e adultos. Na abertura do salão, às 18 h de hoje, serão premiados os vencedores do 4º Concurso Literário Ben Gurion. Com a presença dos autores Moacir Amâncio, Michel Gordon, Rabino Alexandre Leoni e Saul Kirschbaum, será lançado o selo comemorativo dos 50 anos da Biblioteca da Hebraica. O clube fica na Rua Hungria, 1.000, Jardim Paulistano. Tel. (011) 3818-8000. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.