Salão de Paris convida o Brasil O Brasil será convidado de honra do Salão do Livro de Paris, em 2014, segundo anunciou esta semana o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Galeno Amorim. O convite para homenagear a literatura brasileira ocorreu durante reunião de Galeno com Bertrand Morisset, presidente do Salão do Livro, em Paris. Galeno anunciou também que, após 17 anos de ausência, o Brasil volta a participar, já em 2012, do Salão do Livro de Paris, entre 16 e 19 de março. Em maio deste ano, um pavilhão de 3 mil m² será dedicado ao País, na Feira Internacional do Livro de Bogotá, na Colômbia, e, em 2013, é a vez da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.