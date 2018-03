Salão de Humor de Piracicaba inicia 36ª edição no sábado

Mais de 330 criações concorrem à premiação de cinco categorias dos quadrinhos de humor no Salão de Humor de Piracicaba, que chega neste sábado, 29, à 36ª edição como o maior e mais antigo evento do tipo no Brasil. Cartuns, charges, caricaturas e tiras de concorrentes de 34 países e 20 Estados brasileiros exibem suas obras no Parque Engenho Central, uma antiga usina de açúcar na cidade do interior de São Paulo, a 180 quilômetros da capital.

O Salão, entretanto, começa já nesta sexta-feira, 28, com a apresentação do monólogo de Eri Johnson no Teatro Municipal, onde o comediante encena a história de sua carreira sozinho e com bom humor, às 20 horas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos quadrinhos, a exposição promete boas risadas com o concurso de piadas. Marco Abreu e Samuel Gustinelli Neto, formando o Duo Sotaque Brasileiro, fazem a vez da música tocando jazz, bossa nova, choro e pop.

Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Onde: Engenho Central - Av. Maurice Allain, 454, V. Resende, Piracicaba, (19) 3403-2620.

Quando: a partir de sábado, 29, até 18 de outubro, das 10 horas às 21 horas

Quanto: Grátis