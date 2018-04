Salão de Humor de Piracicaba anuncia vencedores

No último sábado, foram anunciados os vencedores do 34.º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que receberam o Prêmio Zélio em cinco categorias. Confira site oficial com vencedores José Raimundo Costa do Nascimento, do Rio de Janeiro, ganhou o Zélio de Ouro, o Melhor do Salão. O público terá oportunidade de ver todos os trabalhos selecionados para a exposição até o dia 14 de outubro, das 9 às 22 horas. Entrada é gratuita. O anúncio dos ganhadores e a entrega dos prêmios ocorreram na cerimônia de abertura do Salão, no Parque Engenho Central, em Piracicaba, no interior paulista. O evento, já considerado um dos maiores e mais importantes do gênero em todo o mundo, registrou este ano seu recorde de trabalhos inscritos. Foi uma resposta positiva à estratégia adotada na edição 2007, de somente divulgar os vencedores na noite de abertura da exposição e de valorizar o prêmio em dinheiro, num reconhecimento à importância do trabalho dos artistas. A solenidade foi apresentada por Serginho Groissman. Os vencedores da edição 2007 do Salão Internacional de Humor de Piracicaba são os seguintes: Prêmio Troféu Zélio Ouro (Grande Prêmio) José Raimundo Costa do Nascimento Cartum Evaristo Daniel Rodrigues - Mineiros do Tietê / São Paulo Charge Jean Carlos Galvão - São José dos Campos / SP Caricatura José Raimundo Costa do Nascimento - Tiras Caio Tavares M. Gómez Vanguarda Lucas Leibholz