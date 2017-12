Salão de HQ em Barcelona homenageia criador de Asterix Asterix e Seus Amigos, uma obra na qual diversos autores propõem sua própria visão do conhecido personagem dos quadrinhos, será apresentada em premier mundial no 25.º Salão Internacional dos Quadrinhos de Barcelona, que acontece na cidade catalã desta quinta, 19, até 22 de abril. É a primeira vez que um lançamento do Asterix não acontece na França. O lançamento de Asterix e Seus Amigos é o modo que os grandes autores do mundo escolheram para homenagear seu criador, o francês Albert Uderzo, que completará 80 anos no próximo dia 25 de abril, data na qual o livro sairá no mundo todo. Nomes como Forges, Juanjo, Guarnido, Milo Manara, David Lloyd e François Boucq imaginaram o personagem gaulês em diversas situações, atuais ou nem tanto. Nos quatro dias de abertura, estão previstas mesas redondas e debates com a presença de autores e editores, que discutirão as relações entre Asterix e a literatura, além de outros temas. O salão de Barcelona conta com um espaço expositivo de 16 mil metros quadrados, nos quais apresentará uma cenografia que evoca o mundo dos protagonistas de Asterix.