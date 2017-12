Salão Carioca homenageia Ziraldo e Nani Os cartunistas Ziraldo e Nani serão homenageados no 18.º Salão Carioca de Humor, que ocorrerá de 6 de março a 16 de abril de 2007. Os 75 anos do primeiro Salão serão tema de exposição no Centro Cultural dos Correios e os 40 anos de carreira do segundo, de outra mostra na Casa de Laura Alvim. Desde segunda-feira, estão abertas as inscrições para a mostra competitiva do Salão e para o 2.º Festival de Esquetes, que corre paralelamente ao evento. Podem participar artistas de todo o País, o tema é livre, mas só serão aceitos trabalhos em papel e no tamanho 30 cm x 40 cm. O regulamento está no site www.funarj.rj.gov.br . Mais informações no tel. (21) 2299-5583.