Salão Carioca de Humor homenageia Ziraldo e Nani O escritor Ziraldo e o cartunista Nani são os homenageados do 18.º Salão Carioca de Humor, que começa nesta terça-feira, 6, no Rio e segue até o dia 20 de abril, na Casa de Laura Alvin (Av. Vieira Souto, 176 ), em Ipanema, e no Centro Cultural dos Correios (R. Visconde de Itaboraí, 20), no centro. Neste, estão expostos trabalhos do criador do Menino Maluquinho, que está completando 75 anos. Na Laura Alvin, além da retrospectiva dos 40 anos de carreira de Nani, ocorre também o 2.º Festival de Esquetes, com a apresentação dos 32 trabalhos selecionados. O vencedor, por aplauso popular, receberá prêmio em dinheiro e o troféu Oscarito.