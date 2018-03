Sakamoto, uma vanguarda em movimento

Eric Satie e Tom Jobim.

Foi o fundador, no final dos anos 70, da Yellow Magic Orchestra, trio japonês de synth-pop que influenciou a acid house e o techno. É um velho conhecido do Brasil por conta de suas constantes visitas e shows no País durante, principalmente, os anos 1980 e 1990, e por seus trabalhos e concertos com artistas nacionais. Sakamoto é a própria vanguarda em movimento, e ao mesmo tempo em que cria trabalhos contemplativos, como a trilha de Merry Christmas Mr. Lawrence e O Céu que nos Protege, também flerta com as abstrações. J.M.