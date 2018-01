SAINT-LAURENT É CENTRO DE DISPUTA MASUR CANCELA APRESENTAÇÕES A vida do designer francês Yves Saint-Laurent desencadeou uma disputa cinematográfica entre dois projetos que visam levar às telas a história do ícone da moda mundial morto em 2008. O primeiro filme, dirigido por Jalil Lesperty, tem o apoio de Pierre Bergé, ex-companheiro de Saint-Laurent e dono do jornal francês Le Monde. Bergé quer impedir que outro filme sobre designer seja feito pelo diretor Bertrand Bonello. "No mínimo, deveriam ter me consultado", disse Bergé, que não tem como impedir a realização do filme a não ser que este seja difamatório. / EFE