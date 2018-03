Saída de Tas do 'CQC' abre bolsa de apostas

do CQC: o apresentador se manifestou sobre o assunto ontem pela primeira vez, ao publicar um texto de despedida em seu blog. "Desde o final do ano passado, estou amadurecendo uma decisão que divido agora com vocês: vou deixar o CQC no final do ano".

"Foi um árduo e longo processo para chegar até as profundezas do óbvio: há hora para tudo, inclusive para iniciar e encerrar uma jornada", continua Tas. "Estou com o coração quente e a alma leve. Aquecido pela emoção porque o CQC significa muito para mim, não foi uma decisão fácil. De alma leve pelo sentimento de dever cumprido (...)"

Tem autoria de serial killers da vida real as frases que Glória Perez usa na abertura de cada episódio da série Dupla Identidade. Um exemplo foi: "O que eu penso quando vejo uma mulher bonita andando na rua? Imagino como ficaria sua cabeça num espeto!", de Ed Kemper, necrófilo da Califórnia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No próximo episódio de Dupla Identidade, a frase de abertura será de Carl Panzram, outro assassino em série dos EUA: "Eu poderia enforcar uma dúzia, enquanto você está distraído!".

Em tempo: Dupla Identidade chegou a 15 pontos de média na última sexta-feira, segundo o Ibope de São Paulo, patamar raramente alcançado pelas séries dos fins de sexta-feira nos últimos anos.

Nova novela das 7 da Globo, Alto Astral estreou com 25 pontos de média no Ibope da Grande São Paulo - 3 pontos a mais que Geração Brasil. O saldo é visto de modo ainda mais positivo em razão do atual horário de verão, que causa prejuízo às faixas das 6 e das 7.

Já Renata Vasconcellos estreou como titular do Jornal Nacional com 26 pontos de média, segundo o Ibope na Grande São Paulo.

Pedra sobre pedra. Lorraine (Dani Barros) vai visitar Silviano (Othon Bastos) e, intrigada com o brilho vindo da escrivaninha, encontra o diamante cor-de-rosa que Maria Marta (Lilia Cabral) roubou do marido e deixou aos cuidados do mordomo. No ar dia 13, em Império.