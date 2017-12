Saiba quais espaços culturais estarão abertos nas eleições

Algumas instituições da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo na capital paulista não vão abrir no domingo, dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno da eleição municipal. Confira abaixo as instituições que estarão fechadas e as que funcionam normalmente.

Espaços que NÃO abrirão no domingo, 2 de outubro:

Museu Catavento ( www.cataventocultural.org.br )

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Museu Afro Brasil ( www.museuafrobrasil.org.br )

Museu do Futebol (www.museudofutebol.org.br)

Museu da Imigração ( www.museudaimigracao.org.br )

Museu de Arte Sacra ( www.museuartesacra.org.br )

Memorial da Resistência ( www.memorialdaresistenciasp.org.br )

Pinacoteca ( www.pinacoteca.org.br )

Estação Pinacoteca ( www.pinacoteca.org.br )

Casa Guilherme de Almeida (www.casaguilhermedealmeida.org.br)

Fábricas de Cultura (www.cultura.sp.gov.br/StaticFiles/FabricasDeCultura)

Biblioteca de São Paulo (www.bsp.org.br)

Biblioteca Parque Villa-Lobos (www.bvl.org.br)

Oficinas Culturais (www.oficinasculturais.org.br)

Espaços que funcionarão normalmente:

Casa das Rosas (http://www.casadasrosas.org.br)

Museu da Imagem e do Som – MIS-SP (www.mis-sp.org.br) e Paço das Artes (www.pacodasartes.org.br)

Museu da Casa Brasileira (www.mcb.org.br)

Museu da Diversidade Sexual (www.mds.org.br)

Teatro Sérgio Cardoso (www.teatrosergiocardoso.org.br)