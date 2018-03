SAIBA MAIS-Série de livros com Harry Potter chega ao fim Logo depois de os relógios marcarem 0h, já no dia 21 de julho, sábado, pelo horário britânico de verão (20h de sexta-feira em Brasília), será lançado o último livro da série Harry Potter. Conheça mais sobre os romances com o personagem e os produtos derivados da série. * J.K. Rowling concluiu o manuscrito do primeiro livro com Harry Potter, chamado "Harry Potter e a Pedra Filosofal", em 1995, tendo escrito a obra, ao menos parcialmente, em alguns cafés de Edimburgo (Escócia), onde vivia como mãe solteira, com a ajuda de uma pensão do governo. * Depois de ter sido ignorada por vários editores, Rowling assinou com Barry Cunningham, então na Bloomsbury, e a autora e a empresa nunca mais se separaram. Rowling é conhecia como o primeiro escritor do mundo a amealhar uma fortuna de 1 bilhão de dólares. * Rowling vendeu 325 milhões de cópias de seus primeiros seis livros da série de sete sobre o jovem feiticeiro Harry Potter, suas aventuras na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e suas batalhas contra o maligno Lorde Voldemort. * Os sete livros são os seguintes: "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (1997), "Harry Potter e a Câmara Secreta" (1998); "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (1999); "Harry Potter e o Cálice de Fogo" (2000); "Harry Potter e a Ordem da Fênix" (2003); "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2005); "Harry Potter and the Deathly Hollows" (Harry Potter e as relíquias sagradas, 2007). * O último livro da série deve ser lançado no dia 21 de julho. Rowling já avisou que matará ao menos dois personagens, mas não identificou quais. A maior curiosidade entre os leitores e os apostadores gira em torno de saber se Harry sobreviverá ou não. * A Warner Bros. distribuiu os cinco filmes da série Harry Potter lançados, faturando até agora, nas bilheterias do mundo todo, um total de cerca de 4 bilhões de dólares. * Daniel Radcliffe, que dentro em breve completará 18 anos de idade, interpretou o papel de Harry em toda a série de filmes. O ator já assinou contrato para estrelar os dois últimos filmes.