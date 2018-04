SAIBA MAIS-Pavarotti iniciou a carreira nos anos 1960 O tenor lírico italiano Luciano Pavarotti, de 71 anos, que em 2006 recebeu um diagnóstico de que estava com câncer, se encontra hospitalizado no norte da Itália desde quarta-feira, informou na quinta-feira um porta-voz do hospital. Seguem algumas informações-chave sobre Pavarotti. * JUVENTUDE -- Pavarotti nasceu em Módena, na Itália, em outubro de 1935. Os esportes ocupavam boa parte de seu tempo e ele ganhou fama local inicialmente como jogador no time de futebol de sua cidade. -- Começou a cantar no coral de Módena com seu pai, fã fervoroso da ópera e talentoso tenor amador. * ESTRÉIA E ASCENSÃO À FAMA -- Sua estréia se deu em abril de 1961 na ópera popular "La Bohème", de Puccini, no teatro de ópera de Reggio Emilia. Esse sucesso levou a convites para apresentar-se em toda a Itália e várias partes do mundo. Ele conquistou o público de Amsterdã, Viena, Zurique e Londres. -- Sua grande chance aconteceu em Londres, graças a outro grande tenor lírico italiano, Giuseppe di Stefano, que precisou faltar a uma apresentação de "La Bohème" em 1963. -- Sua estréia nos EUA aconteceu em fevereiro de 1965 numa produção feita em Miami de uma ópera de Gaetano Donizetti, "Lucia di Lammermoor", com Joan Sutherland. Foi o início de uma parceria que se tornaria histórica. * OS DÓS ALTOS -- Em 1972, numa apresentação de "La Fille du Regiment", de Donizetti, Pavarotti cantou uma ária contendo nove dós altos, sem nenhum esforço. O público explodiu numa ovação frenética, e a fama do jovem tenor espalhou-se para além dos limites da ópera e da música erudita. * OS TRÊS TENORES -- Em 1990 Pavarotti uniu-se aos tenores espanhóis Plácido Domingo e José Carreras na Copa do Mundo de Futebol, apresentando clássicos da ópera a milhões de torcedores de futebol em todo o mundo. -- As vendas de álbuns de ópera cresceram vertiginosamente depois de um concerto de gala nas Termas de Caracalla, em Roma, ter sido transmitido para 800 milhões de pessoas, e trechos de "Nessun Dorma", da ópera "Turandot", de Puccini, passaram a ser uma parte tão integral da futebolmania quanto são os cantos geralmente mais barulhentos. * NOVA FAMÍLIA: -- Ao mesmo tempo em que a fama de Pavarotti nos palcos foi diminuindo quando ele chegou à casa dos 60 anos, ele renovou sua vida pessoal, deixando a esposa com quem esteve casado por 37 anos para casar-se com uma assistente 34 anos mais jovem que ele e ainda com menos idade que suas três filhas. O tenor de barba negra casou-se com Nicoletta Mantovani após um divórcio marcado por desavenças. -- Os últimos anos da carreira de "Big Luciano" vêm sendo marcados por problemas médicos que levaram Pavarotti a cancelar vários dos espetáculos de sua turnê-maratona mundial de despedida. Em julho de 2006 ele sofreu uma cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas e desde então não tem sido visto em público. Fontes: Reuters/Sony/ www.sonyclassical.com