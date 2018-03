SAIBA MAIS-Os sucessos e as polêmicas de Michael Jackson

Seguem algumas informações importantes sobre o cantor.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

* Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958 em Gary, Indiana, o sétimo de nove irmãos. Cinco dos irmãos Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael - apresentaram-se juntos pela primeira vez num programa de calouros quando Michael tinha 6 anos. Eles levaram o primeiro prêmio.

* O grupo mais tarde se tornou o The Jackson Five, e, quando assinou contrato com a gravadora Motown Records, no final dos anos 1960, passou por uma metamorfose final, tornando-se The Jackson 5. Michael Jackson fez seu primeiro álbum solo em 1972.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SUCESSO

* Jackson lançou "Thriller" em 1982, e o álbum se tornou um sucesso estrondoso que rendeu sete singles que figuraram entre os Top 10. O álbum vendeu 21 milhões de cópias nos Estados Unidos e pelo menos 27 milhões em todo o mundo.,

* No ano seguinte ele apresentou a dança "moonwalk" (andar da lua), que virou sua marca registrada, quando cantou "Billie Jean" durante um especial da NBC.

* Acredita-se que ao longo de sua vida Jackson vendeu cerca de 750 milhões de álbuns, o que, somado aos 13 prêmios Grammy que ele recebeu, faz dele um dos artistas de maior sucesso de todos os tempos.

ACUSAÇÕES

* Em 1993 Michael Jackson foi acusado de abusar sexualmente de um menino de 13 anos, e a polícia invadiu seu rancho "Neverland", na Califórnia.

* No mesmo ano, Jackson anunciou que se tornara dependente de analgésicos e cancelou repentinamente uma turnê mundial que faria para promover seu álbum "Dangerous".

* Em 1994 ele fechou um acordo extrajudicial de valor mais tarde anunciado como tendo sido 23 milhões de dólares com a família do garoto que foi acusado de abusar.

CASAMENTO E FAMÍLIA

* Em 1994 Jackson se casou com a filha única de Elvis Presley, Lisa Marie, mas o casamento terminou em divórcio em 1996. No mesmo ano Jackson se casou com Debbie Marie Rowe e eles tiveram dois filhos antes de se separarem em 1999. Eles nunca viveram juntos.

* Jackson tem três filhos, chamados Prince Michael I, Paris Michael e Prince Michael II, este último conhecido por um momento público breve em que seu pai o segurou para fora da sacada de um hotel, provocando alarme generalizado.

MAIS CONTROVÉRSIAS

* Um documentário de TV, "Living with Michael Jackson", foi ao ar em 2003, dizendo que Jackson recebia garotos para dormir em sua casa e que teve seu terceiro filho com uma mãe de aluguel. Jackson pôs no ar seu documentário próprio, rebatendo as alegações.

* Em 2005 ele foi levado a julgamento, acusado de molestar um garoto de 13 anos em 2003 e de conspirar para sequestrar o garoto. Se fosse condenado, o cantor poderia passar quase 20 anos na prisão.

* O julgamento levou quatro meses e terminou em junho de 2005 com sua absolvição de todas as acusações. Desde o fim do julgamento, Jackson passou um período no Barein, na Irlanda e na França.

VOLTA POR CIMA?

* Depois de vários recomeços falsos, Jackson e a promotora musical AEG Live anunciaram que ele faria 50 shows na 02 Arena em Londres. A previsão era que ele começaria os concertos em 13 de julho. Jackson vinha ensaiando na região de Los Angeles para os shows em Londres, cujos ingressos esgotaram horas depois de começar a ser vendidos, em março.