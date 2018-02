SAIBA MAIS-Niemeyer desenhou igrejas, mesquita e sede comunista O arquiteto carioca Oscar Niemeyer, que completa 100 anos neste sábado, projetou de igrejas a prédios futuristas, passando por uma mesquita e a sede do Partido Comunista Francês, em Paris. Veja a seguir fatos sobre algumas de suas obras e curiosidades de sua vida: * VIDA PESSOAL: 1928 -- Casa-se com Annita Baldo, filha de imigrantes italianos, com quem tem sua única filha, Anna Maria. 1934 -- Forma-se engenheiro arquiteto no Rio. 1935 -- Entra no escritório de Lúcio Costa e Carlos Leão. 1945-1946 -- Ingressa no Partido Comunista Brasileiro. Convidado a dar um curso nos Estados Unidos, tem visto de entrada cancelado. 1955-1956 -- Funda a revista Módulo. Organiza concurso para escolha do plano-piloto de Brasília e participa do júri. 1964 -- Viaja a Israel, onde é surpreendido pela notícia do golpe militar no Brasil; é chamado pelo DOPS para depor. 1965 -- Coordenador da Universidade de Brasília, afasta-se com outros 200 professores em protesto contra a ditadura. 1967 -- Impedido de trabalhar no país, vai para Paris. 1971 -- Lança modelo de poltrona, primeira incursão no campo de mobiliário. 1983 -- Junto com o antropólogo Darcy Ribeiro projeta no Rio de Janeiro o sistema de escolas públicas chamadas Cieps. 1988 -- Recebe prêmio Pritzker de Arquitetura. 1996 -- Ganha Leão de Ouro da Bienal de Veneza. 2004 -- Morre sua mulher. 2006 -- Casa-se com Vera Lúcia Cabreira, sua secretária de longa data. Passa por cirurgia após sofrer uma queda. Outubro de 2007 -- Fica em 9o lugar na lista dos 100 gênios vivos elaborada pela empresa de consultoria global Synectics. Dezembro de 2007 -- Anuncia que comandará reforma do Palácio do Planalto. * OBRAS NO BRASIL: 1934 -- Acompanha o arquiteto franco-suíço Le Corbusier na construção da sede do Ministério da Educação e Saúde no Rio, marco da arquitetura moderna brasileira. 1940 -- Cria o Conjunto da Pampulha, em Belo Horizonte, com cassino, iate clube, casa de baile e a igreja com murais de Portinari. 1951 -- Projeta Parque do Ibirapuera e Edifício Copan, em São Paulo 1952 -- Elabora a residência Casa das Canoas, no Rio de Janeiro. 1957-1960 -- Projeta prédios em Brasília, como o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes. 1983 -- Desenha o Sambódromo do Rio. 1987 -- Faz o Memorial da América Latina, em São Paulo. 1991 -- Projeta o MAC de Niterói. 1996 -- Cria o Monumento Eldorado dos Carajás-Memória, doado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em Marabá; a escultura foi atacada e destruída dias depois. Abril de 2007 -- Inaugura Teatro Popular, em Niterói, parte do ousado conjunto de edifícios Caminho Niemeyer. * OBRAS NO EXTERIOR: 1939 -- Projeta com Lúcio Costa o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. 1947 -- Desenvolve projeto para a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. 1954 -- Elabora MAM de Caracas. 1967 -- Desenha sede do Partido Comunista Francês. 1968-1969 -- Projetos na Argélia, como mesquita de Argel e Universidade Constantine. 1968 -- Projeta seda de editora Mondadori, em Milão. 1972 -- Faz Bolsa do Trabalho, em Bobigny, e Centro Cultural de Le Havre, ambos na França. 2003 -- Cria primeiro projeto na Inglaterra, um pavilhão temporário da Serpentine Gallery, em Londres. 2005 -- Faz, pela segunda vez, desenho do prédio da embaixada brasileira em Cuba, como parte de diversos projetos que ainda não saíram do papel. Novembro 2007 -- Aprovada construção do Centro Cultural Internacional Niemeyer de Avilés, primeira obra na Espanha. (Por Fernanda Ezabella)