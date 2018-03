SAIBA MAIS-Madonna é autorizada a adotar 2a criança do Malaui

Seguem alguns dados sobre Madonna, uma das cantores de maior sucesso de todos os tempos.

*VIDA FAMILIAR

Numa festa promovida por Sting, ex-vocalista do Police, ela conheceu o cineasta britânico Guy Ritchie, e eles se casaram em dezembro de 2000. Um filho do casal, Rocco Ritchie, nasceu em agosto de 2000. Madonna também tem uma filha, Lourdes, nascida em 1996 de seu relacionamento com o personal trainer Carlos Leon.

Em setembro de 2008 Ritchie rompeu seu silêncio em relação aos boatos de que o casamento com Madonna estaria passando por maus momentos, dizendo à revista People que a relação estava "ótima". No mês seguinte, Madonna e Ritchie anunciaram sua separação, oito anos depois de se casarem no castelo Skibo, na Escócia.

Em maio de 2008 um tribunal do Malaui aprovou formalmente sua adoção de David Banda, um bebê que ela conhecera num orfanato do país. Críticos acusaram o governo malauiano de passar por cima das leis que proíbem pessoas não-residentes no Malaui de adotar crianças no país, fortemente afetado pela epidemia de Aids.

Madonna compareceu a um tribunal do Malaui em março deste ano para pedir a adoção de uma segunda criança, Mercy James. Seu pedido foi recusado em abril. Nesta sexta-feira, porém, a Suprema Corte disse que o tribunal inferior errou ao rejeitar o pedido de adoção com base no argumento de que Madonna não é residente do Malaui.

*FATOS SOBRE SUA VIDA

Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em Bay City, Michigan, em 16 de agosto de 1958, terceira dos oito filhos de uma família católica devota, de origem italiana.

*CARREIRA NA MÚSICA E NO CINEMA

Madonna ficou famosa em 1984, quando assinou contrato com uma gravadora e lançou seus dois primeiros grandes sucessos, "Like a Virgin" e "Holiday".

Em 1985 ela se casou com o ator de Hollywood Sean Penn e fez um de seus papéis mais memoráveis no cinema, em "Procura-se Susan Desesperadamente".

Madonna convenceu o diretor Alan Parker a lhe dar o papel de Eva Perón no musical "Evita", e o filme lhe valeu um Globo de Ouro. Ela já atuou em cerca de 20 filmes.

A Associação das Gravadoras da América a descreveu como a artista de rock que teve as maiores vendas do século 20 e segunda no rol das artistas mulheres americanas a vender mais discos, com vendas certificadas de 63 milhões de álbuns.

O Livro Guinness de Recordes Mundiais a cita como a cantora de maior sucesso de todos os tempos e a cantora que mais ganhou dinheiro, dona de fortuna líquida estimada em mais de 400 milhões de dólares e tendo vendido mais de 200 milhões de discos em todo o mundo.

*CONTROVÉRSIA

Em 1989, o vídeo de "Like a Prayer" (sua terceira canção a ter encabeçado as paradas nos dois lados do Atlântico), com seus vínculos entre religião e erotismo, foi condenado pelo Vaticano e levou a Pepsi-Cola a cancelar seu patrocínio à Madonna. No mês passado, durante concerto em Roma, Madonna surpreendeu seus fãs ao dedicar outro de seus sucessos, "Like a Virgin", ao papa.

O álbum homônimo virou best-seller mundial.

Em sua turnê "Blonde Ambition", de 1990, ela usou um sutiã cônico criado por Jean-Paul Gaultier e cobriu o palco de imagens religiosas. O Vaticano descreveu o espetáculo como "um dos shows mais satânicos da história da humanidade".

Em 1992, seu livro erótico "Sex", no qual posou nua em várias poses provocantes, foi desancado pela crítica.

Na cerimônia do MTV Video Music Awards de 2003, Madonna deu beijos de língua em Britney Spears e Christina Aguilera quando elas cantaram "Like a Virgin".