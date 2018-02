Saiaço na sessão de Olhe para Mim de Novo Depois da USP, hoje ocorre o Saiaço no Cinesesc (R. Augusta, 2.075), às 18 h. A sessão especial marca a estreia do curta Vestido de Laerte, de Claudia Priscilla e Pedro Marques, e do longa Olhe pra Mim de Novo, dirigido por Priscilla e por Kiko Goifman, sobre o transexual masculino Syllvio Luccio. Para celebrar a diversidade, diretores e convidados, inclusive o cineasta Jean-Claude Bernardet, usarão saias.