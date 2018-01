Sai segunda lista de indicados ao Prêmio Shell de Teatro

A Shell divulgou nesta quarta-feira, 16, a segunda lista de indicados para o 20º Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro, referente a peças que estrearam no segundo semestre de 2007. O espetáculo 7 - O Musical recebeu o maior número de indicações e concorre em seis das nove categorias: cenário, iluminação e figurino. Pela melhor interpretação feminina concorrem Adriana Esteves, Andréa Beltrão e Inez Viana. Na categoria ator, foram indicados Marcello Escorel, Mario Borges e Thelmo Fernandes. Os vencedores do 20º Prêmio Shell de Teatro do Rio, que nesta edição vai homenagear a atriz Tônia Carreiro, serão conhecidos em festa em março. Confira a lista completa dos indicados: Autor: (1º semestre) Aimar Labaki, por Campo de Provas Paulo Biscaia Filho, por Graphic (2ºsemestre) Bosco Brasil, por Cheiro de Chuva Charles Möeller, por 7 - O Musical Newton Moreno, por As Centenárias Direção: (1º semestre) Dudu Sandroni, por Rasga Coração João das Neves, por Besouro Cordão de Ouro João Fonseca, por Pão com Mortadela (2ºsemestre) Charles Möeller, por 7 - O Musical Paulo de Moraes por Mãe Coragem e Seus Filhos Vinicius Arneiro, por Cachorro! Ator: (1º semestre) Cadu Fávero, por Diário das Crianças do Velho Quarteirão Edwin Luisi, por Eu sou Minha Própria Mulher José Mauro Brant, por Federico García Lorca - Pequeno Poema Infinito (2º semestre) Marcello Escorel, por Cheiro de Chuva Mario Borges, por Farsa Thelmo Fernandes, por Gota D’água Atriz: (1º semestre) Camila Amado, por O Homem Vivo Dani Barros, por Acqua Toffana (2º semestre) Andréa Beltrão, por As Centenárias Adriana Esteves, por Virgolino Ferreira e Maria de Déa - Auto de angicos Inez Viana, por A mulher que Escreveu a Bíblia Cenário: (1º semestre) Ney Madeira, por Besouro Cordão de Ouro Ronald Teixeira e Flávio Graff, por O mundo dos Esquecidos (2º semestre) Fernando Mello da Costa e Rostand Albuquerque, por As Centenárias Hélio Eichbauer, por Um dia, no Verão Rogério Falcão, por 7 - O Musical Figurino: (1º semestre) Marcelo Marques, por Sassaricando Ney Madeira, por A hora e a vez de Augusto Matraga (2º semestre) Marilia Carneiro, por O Baile Rita Murtinho, por 7 - O Musical Iluminação: (1º semestre) Luiz Paulo Nenen, por O homem Vivo Paulo César Medeiros, por Sassaricando (2º semestre) Maneco Quinderé, por A Mulher que Escreveu a Bíblia Paulo César Medeiros, por 7 - O Musical Música: (1º semestre) Alexandre Elias, por A hora e a vez de Augusto Matraga Luís Filipe de Lima, por Sassaricando Paulo César Pinheiro e Luciana Rabello, pela direção musical de Besouro Cordão de Ouro (2º semestre) André Abujamra, por Cantadas Ed Motta e Cláudio Botelho pela direção musical de 7 - O Musical Roberto Bürgel, por Gota D’água Categoria especial: (1º semestre) Johayne Hildefonso, pela direção de movimento da peça Os dois cavalheiros de Verona Leonardo Franco e Claudia Lira, pela abertura do inovador Espaço Cultural Solar de Botafogo Rosa de Maria Araújo e Sérgio Cabral, pelo roteiro de Sassaricando (2º semestre) Eloi Calage e Afonso Drumond, pelo roteiro de Anjo Malaquias Renato Vilarouca e Rico Vilarouca, pela criação de vídeos dos espetáculos Meu filho é um Doce e Aquarelas do Ary Homenagem: Tônia Carreiro, por sua dedicação e contribuição ao teatro em mais de 50 anos de carreira.