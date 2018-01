Sai relação de artistas premiados pela ABCA A Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA) divulgou os vencedores do Prêmio ABCA 2006, cuja cerimônia de entrega ocorrerá dia 12 no Sesc Paulista. A premiação conta com dez categorias. Entre os vencedores, Nelson Leirner receberá o Prêmio Clarival do Prado Valladares dedicado à trajetória de um artista e Emmanuel Nassar como criador contemporâneo. Já Emanoel Araújo, diretor do Museu Afro Brasil, foi escolhido personalidade do ano. Na categoria melhor exposição, a vencedora é a retrospectiva Volpi - A Música da Cor, exibida no MAM. Outro premiado será Walter Zanini por sua trajetória como crítico.