Sai novo livro do autor de <i>Quando Nietzsche Chorou</i> Você entra naquela sala bem decorada e acolhedora, senta-se na cadeira diante da escrivaninha (desviando os olhos do divã ao lado) e pronto: está aberto o caminho para o negro profundo e secreto da mente, dos sentimentos, complexos, traumas e desejos. Parece fácil, não é mesmo? Essa primeira entrevista com um terapeuta às vezes custou anos de luta interna contra todos os senhores acima arrolados. Quando não eram as emoções dizendo NÃO à tal invasão de privacidade, eram as memórias de infância ocultando-se safadas nos cantos do esquecimento, e por aí foi. Você percorreu uma trajetória inimaginável para chegar até esse cidadão circunspecto e indecifrável que o espera atrás da mesa. Esperando o que, cara pálida? Que eu me abra inteiro pra você? Que te conte TUDO? Pode ficar sentado que vai se cansar! Pois é aí que entra a primeira recomendação do psiquiatra americano Irvin D. Yalom, no recém-lançado Os Desafios da Terapia - Reflexões para Pacientes e Terapeutas (Ediouro, 229 págs. R$39,90): estabeleça com seu paciente uma relação de confiança e sigilo. O aqui e agora que se constrói a cada sessão - e que desencadeia a transferência, de acordo com o papa Sigmund - é a base para uma psicoterapia evoluir no sentido da descoberta e de um melhor desempenho do paciente no mundo. Parece coisa de comportamentalista, não? O terapeutizado sai dali prontinho para obedecer às normas (estas, sim, loucas de pedra) da sociedade. Não é nada disso que propõe o autor, adepto do afeto, da liberdade e outras transgressões do gênero. Yalom acredita que o terapeuta pode se expor, pode consolar o paciente que chora, pode visitar sua casa ou conversar com seus familiares. Ou seja, põe abaixo muitas das amarras que regeram e ainda regem grande parte dos psicanalistas. Imagine-se então, você, pobre paciente, impaciente e aflito, diante desse senhor (hoje ele está com 75 anos) tão afável, tão disponível. O que lhe resta fazer senão abrir o coração e despejar tudo ali mesmo, no primeiro encontro? Como se fosse fácil. Yalom acredita que uma entrevista inicial deve abordar o máximo possível de itens informativos, como o cotidiano, a alimentação e quantas horas o paciente perde na internet em chats sexuais. Não, ele não é um voyeur e recomenda, acima de tudo, que um terapeuta nunca se envolva sexualmente com seu paciente - antes recorrer a profissionais do sexo, enfatiza. Como se vê, a ética permanece inabalada mesmo diante de um procedimento profissional bastante liberal. "Uma das nossas maiores tarefas na terapia é prestar atenção aos nossos sentimentos imediatos", escreve, acentuando que muitas dessas reações "pertencem" ao paciente, ou seja, ele as deflagra nas outras pessoas de sua vida. Da mesma maneira, o paciente repete com o terapeuta seus mecanismos habituais, seja de solicitação excessiva, agressividade, etc. A maioria deles se ressente muito de dividir seu "guru" com outros "rivais" - e acaba sentindo-se rejeitada. Relato sincero Tudo isso, garante Yalom, contribui para que o processo terapêutico evolua, insights apareçam e descobertas sejam feitas. Mas, acrescenta ele, nenhuma dessas ginásticas mentais vale tanto quanto a interação afetiva ali mesmo, no consultório. Irvin Yalom também regeu terapias de grupo, as quais considera extremamente produtivas. Ele mesmo participa de um, cujos integrantes são terapeutas homens, experimentados como ele, e no qual não há líder. Aliás, sua advertência severa é sobre a necessidade de o analista estar se analisando periodicamente - nunca esquecendo que é reles ser humano também. Utilizando-se de diversos recursos que aprendeu ao longo de mais de 40 anos de clínica, em algumas ocasiões Yalom pede ao paciente que diga o que quer ouvir dele - e obedece a seu pedido, criando um paradoxo: o indivíduo escuta exatamente aquilo que o reconforta, mas sabendo que foi ele mesmo que o solicitou. Ao confessar que não gosta muito de tratar de pessoas apaixonadas, tanto por uma certa inveja, quanto por não querer ser carrasco de uma paixão que muitas vezes merece ser destruída, o psiquiatra explica sua posição: "O amor romântico é sustentado pelo mistério e desmorona ante um exame." Como se vê, ninguém é perfeito. Por outro lado, Yalom dá especial importância aos sonhos, e sua interpretação nunca pretende ser integral ou minuciosa - cabe saber pescar naquela nebulosa o que mais tem a ver com o momento terapêutico do sonhante. Os desafios da terapia não forma terapeutas, nem tem essa pretensão. É mais um relato sincero e bastante acessível sobre uma experiência profissional de longos anos e serve aos dois lados - terapeutas e pacientes - com a mesma generosidade. Melhor de tudo, diz exatamente a que veio, diferentemente dos livros de ficção do autor de Quando Nietzsche Chorou. Ao servir-se da literatura para falar de psicologia, Yalom comete o maior dos pecados: a literatura não é serviçal de causa nenhuma. Ao falar sem máscaras de seu aqui e agora, ilumina as intenções - e de quebra faz uma boa propaganda, deixando o leitor, sempre um paciente em potencial, com vontade de ir até a Califórnia para ser atendido por um profissional tão acolhedor.