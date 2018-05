Sai lista dos quatro finalistas do pipa

Os paulistanos André Komatsu e Tatiana Blass, o carioca Eduardo Berliner e o alagoano Jonathas de Andrade são os finalistas do Prêmio Investidor Profissional de Arte (Pipa). É o mais vultoso do Brasil dado a um único artista plástico. O vencedor será anunciado em outubro, durante exposição de trabalhos dos quatro no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio. Um júri especializado vai decidir quem receberá R$ 100 mil, valor que compreende uma residência no prestigioso programa da Gasworks de Londres, que recebe artistas promissores do mundo todo.

Os quatro são jovens - entre 29 e 33 anos -, têm formação universitária e já foram indicados para outros prêmios; inclusive entraram na seleção do Pipa do ano passado. Trabalham com pintura, escultura, instalação, vídeo e fotografia. Já expuseram em espaços importantes do Brasil individualmente e fizeram incursões no exterior.

O Pipa tem como objetivo justamente chamar a atenção para a consistência de suas produções, além de lhes dar recursos para desenvolver seu trabalho, possibilitando contornos mais ambiciosos. A iniciativa é da empresa Investidor Profissional Gestão de Recursos e do MAM.

Quem ganhar no voto popular (dos frequentadores da mostra que o MAM abrirá em setembro) receberá R$ 20 mil. O Pipa On-line, linkado com o Facebook, renderá R$ 10 mil. Os quatro nomes saíram de uma lista de 85, indicados por um comitê de colegas, críticos, galeristas e colecionadores, brasileiros e de fora. O vencedor será escolhido por outro júri, não definido ainda.

A notícia caiu muito bem nos ouvidos dos artistas, que deram entrevista por e-mail. Jonathas, que já está em Gasworks, como convidado, vem curtindo o "fluxo artístico superforte" da capital inglesa. "Experimentar outros contextos de produção e discussão são uma oportunidade de me colocar em outros pontos de vista, trazendo novas possibilidades para aquilo que me toca."

Komatsu enxerga uma chance "de incentivo para uma profissão que ainda é pouco reconhecida no País". "Se eu for premiado, será um estímulo para investir mais na pesquisa do meu trabalho." Berliner antevê, no caso de ganhar a residência, a necessidade reavaliar a relação com o espaço do ateliê e com o tempo que usa para trabalhar. Os ganhos seriam muitos, claro. "O afastamento ajuda a perceber melhor a si mesmo e a sua cultura. Além disso, estaria em contato por tempo prolongado com o acervo de importantes museus."

Tatiana também vibra. "O contato com outro contexto e o acesso à história da arte e à arte contemporânea produzida mundialmente pode enriquecer muito minha experiência de vida e de produzir arte", acrescenta.