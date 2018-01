Sai lista de candidatos ao Femsa de Teatro Infantil

O Prêmio Femsa de Teatro Infantil e Jovem do 2.º semestre de 2007 anunciou os indicados nas 17 categorias da área, selecionados pela comissão julgadora composta por Beatriz Rosenberg (TV Cultura), Dib Carneiro Neto (editor do Caderno 2), Gabriela Romeu (Folha de São Paulo) e Marcelo Ventura (Revista Veja). Entre os selecionados estão, na categoria autor, Luis Alberto de Abreu por Auto da Infância e Renata Flaiban por Mãe D’Água, Fabiano Assis (Mãe D’Água) e Val Pires (Othelito) concorrem ao prêmio de melhor ator, e Cidadão de Papel, melhor peça jovem. Confira lista completa dos candidatos: Categoria Autor - Luis Alberto de Abreu - Auto da Infância - Renata Flaiban - Mãe D'Água - Celso Correia Lopes - Hugo, os Imaginários e a Cidade do Medo Categoria Autor Texto Adaptado - Angelo Brandini - Othelito - Cia Le Plat du Jour - João e Maria - Cia Le Plat du Jour - Peter Pan e Wendy - Clowns de Shakespeare - Fábulas Categoria Diretor - Fernando Yamamoto - Fábulas - Kleber Montanheiro - O Doente Imaginário - Alexandra Golik e Carla Candioto - João e Maria - Angelo Brandini - Othelito Categoria Cenografia - Carlos Palma - Rebimboca e Parafuseta - Fabiano Assis - Mãe D'Água - Le Plat du Jour - João e Maria - Kleber Montanheiro - O Doente Imaginário Categoria Figurinista - Christiane Galvan - Othelito - Daniel Infantini - Rebimboca e Parafuseta - Kleber Montanheiro - O Doente Imaginário - Claudia Schapira - Kin Con Krof Categoria Iluminador - Nilton Saiki - Auto da Infância - Miló Martins - João e Maria - Marcelo Gonzalez - Bate Papo - Iacov Hillel - Kin Con Krof Categoria Música Originalmente Composta - Pepe Cisneiro e Bruno Cardoso - João e Maria - Sérgio Yamamoto - Rebimboca e Parafuseta - Carlos Bauzys e o Grupo Octrombada - Kin Con Krof - Marco França - Fábulas Categoria Trilha Sonora - Cris Miguel e Sérgio Serrano - Raimundo e a Menor Banda do Mundo - Fabiano Assis e Renata Flaiban - Mãe D'Água - Victor Astorga - O Doente Imaginário - Enda Walsh - Bate Papo Categoria Ator - Fabiano Assis - Mãe D'Água - Val Pires - Othelito - Marcelo Galdino - O Doente Imaginário - Rogério Ferraz - Fábulas Categoria Ator Coadjuvante - Anderson Spada - Othelito - Fabiano Geuli - Beterrabas, Segredos e Patacoadas - Velson D'Souza - Bate Papo - Marco França - Fábulas Categoria Atriz - Alexandra Golik - Peter Pan e Wendy - Bebel Ribeiro - João e Maria - Veridiana Toledo - O Doente Imaginário - Nara Kelly - Fábulas Categoria Atriz Coadjuvante - Andréa Cavinato - Auto da Infância - Christiane Galvan - Othelito - Daniela Cury - O Doente Imaginário Categoria Revelação - Taiguara Chagas - Bate Papo Categoria Especial - A Batalha dos Encantados - Pela pesquisa e resgate de histórias Afro-brasileiras - Raimundo e a Menor Banda do Mundo - Pela integração das linguagens musicais e erudita no universo teatral infantil Categoria Produção - Cia Vagalum Tum Tum - Othelito - Le Plat du Jour - João e Maria - Cia da Revista - O Doente Imaginário - Grupo Octrombada - Kin Con Krof Categoria Melhor Espetáculo Infantil - João e Maria - Peter Pan e Wendy - Othelito - Fábulas Categoria Melhor Espetáculo Jovem - Bate Papo - Cidadão de Papel