Sai em HQ <i>O Alienista</i>, de Machado de Assis Nesta quinta-feira, 26, será lançada a versão em quadrinhos de O Alienista, dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bá, editada pela Ediouro, baseada no conto de Machado de Assis. Clássico da literatura brasileira, o conto narra a história do médico Simão Bacamarte que num arroubo científico põe quase toda população da fictícia Itaguaí pra dentro do hospício. Uma fábula em tons de realismo, a obra, lançada em 1882, era uma mais uma observação crítica da autoridade do que uma alegoria sobre a loucura. Sua versão em quadrinhos é a nova investida dos autores, indicados para vários prêmios no Brasil e no exterior. Esta não é a primeira vez que Bá e Moon se inspiram na literatura para criar quadrinhos. Uma de suas obras recentes, 10 Paezinhos - Mesa Para Dois, homenageava Monteiro Lobato como o dono de um bar que servia de cenário para um delicado romance. Com este álbum e mais um, os autores são um dos favoritos para o troféu HQMix deste ano que acontece em julho. Além do HQ Mix, no mesmo mês, Bá e Moon ainda concorrem na categoria de melhor edição americana de material internacional do Eisner Awards, evento mais importante dos quadrinhos nos Estados Unidos com o álbum De: Tales pela editora Dark Horse Comics. O Alienista também foi transposto para os quadrinhos nas mãos de outro autor, Francisco Vilachã, pela editora Escala, lançado na última terça-feira, 24, no Jeremias, o bar.