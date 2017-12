Sai em DVD turnê ´La Revancha del Tango´, do Gotan Project

O trio franco-argentino Gotan Project entrou para a história da música pop como pioneiro na fusão do tango com a eletrônica. Aproveitando a volta do grupo ao Brasil com o segundo trabalho, Lunático, a MCD lança o registro da turnê anterior, La Revancha del Tango. Filmado em 2003 no Forum de Londres, o DVD se constitui num produto singular, não apenas pelo conteúdo musical de intensa beleza, mas porque vai além da mera gravação do show. É de encher os olhos, mas o dinamismo é mais mérito da edição do que da atuação do grupo no palco, cujos músicos, estáticos, quase não interagem. Há imagens de arquivo bem interessantes além de filmes exclusivos. A fusão dessas imagens com a dos músicos no palco cria uma atmosfera densa e aguça a curiosidade. Só lá pelo meio do show é que seus rostos se revelam nítidos e bem iluminados, descortinando-se por detrás do grande véu que separa o palco da platéia e onde são projetados os vídeos. O efeito é catártico, mas de igual ou maior importância é o quesito sonoro, que corresponde a essa expectativa. Há temas próprios e os clássicos Vuelvo al Sur (Astor Piazzolla), El Choclo e Last Tango in Paris revistados.