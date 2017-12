'Sai de Baixo' terá quatro episódios inéditos no Viva Mesmo antes de Miguel Falabella, Marisa Orth, Aracy Balabanian, Luis Gustavo e Márcia Cabrita subirem ao palco para reviver o humorístico Sai de Baixo, já deu para se ter uma ideia de como será o clima dos quatro novos episódios que os atores gravarão - bastou ouvir as gargalhadas dos jornalistas e deles mesmos na entrevista coletiva que concederam segunda-feira (3), em São Paulo. Por ter uma das melhores audiências do canal Viva, que reprisa o humorístico exibido pela Globo entre 1996 e 2002, o canal pago decidiu fazer edições especiais do programa, que começaram a ser gravadas ontem (4), no Teatro Procópio Ferreira.