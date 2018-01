Sai CD com trilha sonora de 'Bastardos Inglórios'

Tarantino já definiu seu filme como um spaghetti western feito com a iconografia da 2ª Guerra. Sua intenção era homenagear um subgênero, o ?macaroni combat?, representado por Enzo G. Castellari em "Quelo Maledeto Treno Blindato" (Inglorious Bastards), de 1978. Tarantino adora colagens musicais. Como a de quase todos os seus filmes, a trilha de Bastardos é eclética.

Ele chegou a encomendar uma partitura a Ennio Morricone, parceiro de Sergio Leone em seus westerns operísticos. Como Morricone não estava disponível - comprometido com a trilha do novo Giuseppe Tornatore, "Baaria" -, Tarantino recorreu a fragmentos de trilhas anteriores do italiano, às quais acrescentou, para compor o clima, músicas de outros compositores (e artistas).

O David Bowie de "Cat People" (Putting Out the Fire), tem tudo a ver com o clima explosivo do filme. É precedido pelos acordes de "Um Dólar Furado", um dos primeiros êxitos internacionais do spaghetti western, com Montgomery Wood, aliás, Giuliano Gemma. O curioso é que Clint Eastwood, também formado na escola do faroeste italiano, já havia incorporado o Dólar à trilha de Gran Torino. Zara Leander, que canta "Daven Geht Die Welt Nicht Under", foi uma atriz e cantora sueca que virou estrela na Alemanha nazista. Bela e dotada de voz grave e melosa, Zarah substituiu no imaginário alemão as estrelas que haviam desertado do país por causa do nazismo, como Marlene Dietrich. Tarantino pensou em tudo. A trilha de Bastardos é ótima. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.