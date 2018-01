Sai biografia de Hermínio Belo de Carvalho Timoneiro, perfil biográfico de Hermínio Belo de Carvalho, escrito por Alexandre Pavan (Editora Casa da Palavra, 264 págs., R$ 30), será lançado nesta segunda-feira, a partir das 19 horas, no Bar Genial. O livro dá prosseguimento aos festejos dos 70 anos do compositor, produtor cultural e poeta, parceiro de Cartola e Nelson Cavaquinho, e criador de projetos importantes, como os shows do Zicartola, nos anos 60, e da Escola Portátil de Música, nesta década. O título é alusão ao samba dele e de Paulinho da Viola, parceiro em mais de uma dezena de músicas. O livro inclui também um CD com depoimentos de Hermínio. Lançamento de biografia de Hermínio Belo de Carvalho. Bar Genial. Rua Girassol, 374, na Vila Madalena