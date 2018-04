Sai a lista dos indicados ao prêmio VMB 2007

Agora que a MTV deixou de ser uma emissora de videoclipes, o VMB 2007 reflete a diferença e premia também artistas, músicas e os hits da internet do ano. A festa do prêmio será Credicard Hall, no dia 27 de setembro, às 22 horas. A votação para esta 13.ª edição começa nesta segunda, 6, no site da MTV . Atenção para a categoria Web Hit, que inclui Suplicy Canta Racionais e Vai Tomar no Cú. O prêmio vai contemplar dez categorias: Artista do Ano, Artista Internacional do Ano, Hit do Ano, Clipe do Ano, Revelação, Aposta MTV, Melhor Show, Banda dos Sonhos, Clipes Q Vc Fez, Web Hit. Além de votar em nove categorias, o telespectador da emissora pode concorrer ao prêmio Clipes Q Vc Fez, desde que crie um clipe para uma das músicas que disputam o prêmio hit do ano e envie para o MTV Overdrive. Confira os indicados: Artista do Ano Cachorro Grande / Deckdisc Capital Inicial / Sonybmg Charlie Brown Jr. / EMI CPM 22 / Arsenal/Universal D2 / Sonybmg Jota Quest / Sonybmg Lobão / Sonybmg Nxzero / Arsenal/Universal Pitty / Deckdisc Skank / Sonybmg Artista Internacional do Ano Amy Winehouse / Universal Arctic Monkeys / EMI Fall Out Boy / Universal Fergie / Arsenal/Universal Justin Timberlake / Sonybmg Lily Allen / EMI My Chemical Romance / Warner Panic At The Disco! / Warner Red Hot Chili Peppers / Warner White Stripes / Warner Hit do Ano Capital Inicial / Eu Nunca Disse Adeus / Sonybmg CPM 22 / Além de Nós / Arsenal/Universal Natiruts / Natiruts Reggae Power / Sem Gravadora Nxzero / Razões e Emoções / Arsenal/Universal Pitty / Na Sua Estante / Deckdisc Clipe do Ano Autoramas / Mundo Moderno / Diretor: Kirk Hendry / Mondo 77 Cachorro Grande / Você Me Faz Continuar / Diretor: Ricardo Spencer / Deckdisc Cansei de Ser Sexy / Alala Vr2 / Diretor: Cat Stolen / Trama Charlie Brown Jr / Não Viva em Vão / Diretor: Beto Oliveira / EMI Ira! / Eu Vou Tentar / Diretor : Selton Mello / Arsenal/Universal Mv Bill / Língua de Tamanduá / Diretor: Iuri Bastos / Sem Gravadora Pitty / Na Sua Estante / Diretor: Sérgio Filho / Deckdisc Mukeka Di Rato / Rinha de Magnata / Diretor: Cadu Macedo / Deckdisc Sandrão / Respeito Oriental / Diretor: Reinaldo Tragone, Renato Kbieger e Christiano Leal / Sem Gravadora Skank / Seus Passos / Diretor : Conrado Almada / Sonybmg Revelação Bonde do Rolê / Domino Records Céu / Warner Fresno / Arsenal/Universal Mariana Aydar / Universal Mop Top / Universal Aposta MTV Cueio Limão / Oba Records Pública / Mondo 77 Strike / Deckdisc Vanguart / Sem Gravadora Zefirina Bomba / Tramavirtual Melhor Show Cachorro Grande / Deckdisc Los Hermanos / Sonybmg Mutantes / Sonybmg Nação Zumbi / Deckdisc Nando Reis e Os Infernais / Universal Banda dos Sonhos Clipes Que Vc Fez Web Hit Suplicy Canta Racionais Funk da Menina Pastora As Árvores Somos Nozes Confissões de Um Emo Vai Tomar no Cú