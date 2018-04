Sai a lista dos indicados ao Prêmio Shell de São Paulo

A Shell anunciou nesta segunda-feira a lista dos indicados da 23ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo, que vai premiar peças que estrearam no segundo semestre de 2010. Os espetáculos As Três Velhas e Vida foram os campeões de indicações (três cada).

A peça 12 Homens e uma Sentença concorre a dois troféus: pela direção de Eduardo Tolentino de Araújo e pela atuação de Norival Rizzo.

A atriz e diretora Maria Alice Vergueiro (As Três Velhas) será a homenageada especial desta edição. Com mais de 40 anos de carreira como atriz, Maria Alice também foi professora de arte-educação até 1971, quando se dedicou à reestruturação do Teatro Oficina.

A Categoria Especial tem como indicados a Cia. Elevador Panorâmico de Teatro, pela pesquisa e criação do espetáculo Do jeito que você gosta; a Companhia Club Noir, pela pesquisa e criação de Tríptico [Richard Maxwell] – Burger King, Casa e O fim da Realidade; e o Grupo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes, pela pesquisa e criação de A Saga do Menino Diamante – Uma Ópera Periférica".

Os vitoriosos de cada categoria receberão uma escultura do artista plástico Domenico Calabroni e uma premiação individual de R$ 8mil. Os vencedores serão conhecidos ainda no primeiro semestre deste ano.

O júri de São Paulo é formado por Alexandre Mate (professor e pesquisador teatral), Valmir Santos (jornalista), Marici Salomão (autora teatral e jornalista), Mario Bolognesi (professor e pesquisador de teatro) e Noemi Marinho (atriz, dramaturga e diretora).

Confira a lista dos finalistas:

Autor

2º semestre

Giovana Soar, Marcio Abreu e Nadja Naira por Vida

Leonardo Cortez por Rua do Medo

1º semestre

Francisco Carlos por Namorados da Catedral Bêbada

Leonardo Moreira por Escuro

Direção

2º semestre

Eduardo Tolentino de Araújo por 12 Homens e uma Sentença

Rodolfo García Vásquez por Roberto Zucco

1º semestre

Leonardo Moreira por Escuro

Rodolfo García Vázquez por Hipóteses para o Amor e a Verdade

Zé Henrique de Paula por Side Man

Ator

2º semestre Luciano Chirolli por As Três Velhas

Norival Rizzo por 12 Homens e uma Sentença

1º semestre

Fulvio Stefanini por A grande Volta

Lee Thalor por Policarpo Quaresma

Otávio Martins por Side Man

Atriz

2º semestre

Bel Kowarick por Dueto para Um

Bete Dorgam por Casting

1º semestre

Ana Lucia Torre por Seria Cômico Se Não Fosse Sério

Luciana Paes por Escuro

Cenário

2º semestre

Fernando Marés por Vida

Marcelo Maffei por Roberto Zucco

1º semestre Jean-Pierre Tortil por Side Man

Marisa Bentivegna e Leonardo Moreira por Escuro

Figurino

2º semestre

Isabela Teles e Edson Braga por Bixiga – Um musical na contra mão

Simone Mina e Carolina Bertier por As três Velhas

1º semestre Rosângela Ribeiro por Policarpo Quaresma

Theodoro Cochrane por Escuro

Iluminação

2º semestre

Alessandra Domingues por As Três Velhas

Caetano Vilela por Dueto para Um

1º semestre

Beto Bruel por Cinema

Wagner Antônio por H.A.M.L.E.T.

Música

2º semestre

André Abujamra por Vida

Maestro Fabio Prado por Bixiga – Um Musical na Contra Mão

Wilame A.C por Milagre brasileiro

1º semestre

Fernanda Maia por Lamartine Babo

Pedro Paulo Bogossian por Nara

Categoria especial 2º semestre

Cia. Elevador Panorâmico de Teatro pela pesquisa e criação do espetáculo Do jeito que você gosta

Companhia Club Noir pela pesquisa e criação de Tríptico [Richard Maxwell] – Burger King, Casa e O fim da realidade

Grupo Dolores Boca Aberta Mecatrônica de Artes pela pesquisa e criação de A Saga do Menino Diamante – Uma Ópera Periférica

1º semestre

Karin Rodrigues pelo encaminhamento e socialização do acervo pessoal de Paulo Autran a instituições culturais

Luiz Päetow pela concepção e pesquisa do espetáculo Abracadabra

Homenagem

Maria Alice Vergueiro, paladino do teatro experimental brasileiro.