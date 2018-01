Sai a lista da 'People' das mais elegantes do Globo de Ouro

Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Sandra Bullock e Jennifer Garner e Penélope Cruz figuram na lista das mulheres mais elegantes que participaram no domingo da 67ª edição do prêmio Globo de Ouro elaborado pela revista People.

Uma das vencedoras da noite com o prêmio de melhor atriz com o drama O Lado Cego, Sandra Bullock, optou por um chamativo modelo escuro com transparências de Bottega Veneta, confeccionado em chiffon e acompanhado por joias de Lorena Schwartz e sapatos Casadei.

Drew Barrymore, vencedora do Globo de Ouro por seu papel em Grey Gardens, acertou ao escolher um modelo do Atelier Versace com corte de sereia e pedrarias no ombro esquerdo e na cintura, acompanhado de joias de Lorena Schwartz, sandálias de Jimmy Choo e bolsa de Roger Vivier.

Jennifer Aniston recebeu grandes elogios com um Valentino, "simples e sexy", com franzido da cintura e uma única alça no ombro direito, embora o mais comentado tenha sido a ampla abertura de sua saia. Aniston optou por acompanhar seu vestido com joias de Fred Leighton.

Apesar de Penélope ter ficado pela terceira vez sem o prêmio, seu vestido apertado preto de alta costura de Giorgio Armani com decote generoso concentrou os olhares da crítica. Muito bronzeada e com o cabelo solto, seu vestido de corte reto, linhas horizontais foi adornado com joias de Chopard.

Outro vestido muito comentado da noite foi o de Jennifer Garner, do Atelier Versace. Em estilo sereia, de decote assimétrico e na cor cinza perolada, sem ser muito ajustado, o vestido combinou muito bem com diamantes Bulgari e os sapatos Casadei.

A revista também destacou o Marchesa branco de Kate Hudson, o KaufmanFranco preto de Halle Berry, o Alexander McQueen vermelho de Cameron Diaz e os escuros de Yves Saint Laurent de Julia Roberts e Kate Winslet.